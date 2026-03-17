ECA Digital entra em vigor e deputada Gorete Pereira é alvo no escândalo do INSS | Andei Pensando | 17/03/2026

O episódio de hoje do Andei Pensando analisa três movimentos que ajudam a entender o Brasil institucional de agora. O primeiro deles é a entrada em vigor do chamado ECA Digital, que impõe novas obrigações às plataformas para proteger crianças e adolescentes de conteúdos prejudiciais e de mecanismos desenhados para viciar. A intenção é clara, mas os desafios de fiscalização e os riscos de extrapolação do controle estatal colocam o debate em um terreno sensível. Na sequência, o programa aborda a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que questiona a aposentadoria compulsória como punição máxima a juízes. Por fim, a nova fase da Operação Sem Desconto escancara um esquema bilionário de fraudes no INSS. A imagem da deputada federal Gorete Pereira usando tornozeleira eletrônica sintetiza um sistema em que dinheiro de aposentados vira luxo, influência política e propina institucionalizada. Andei Pensando é o programa em vídeo no streaming de GZH que conecta informação, opinião e relevância. Apresentado por Gabriel Sant’Ana Wainer, vai ao ar toda terça, quarta e quinta-feira.