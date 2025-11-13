"É um negacionista": COP30 faz sentido mesmo sem Donald Trump?

No Gaúcha Atualidade, o jornalista Rodrigo Lopes traz uma análise dos bastidores das negociações climáticas e dos principais impasses direto da COP30 em Belém (PA). As apresentadoras também comentam críticas que circularam nas redes sociais sobre a organização do evento e destacam o sucesso da participação brasileira, com debates relevantes e boa estrutura. A conversa ainda aborda a ausência de Donald Trump, vista como reflexo do negacionismo climático, e a presença ativa de delegações estaduais norte-americanas, reforçando a importância da cooperação internacional diante dos desafios ambientais.