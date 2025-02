No Encouraçado Butikin, ícone porto-alegrense, a noite do duelo de piano movimenta o público. Mari Kerber e Gonzalo Lamego, acompanhados do competente Luke Faro na bateria, são desafiados pelo público a tocar canções do universo pop, rock e MPB no improviso. O evento ocorre uma vez por semana — nesta quarta-feira (5) tem, a partir das 20h30min.