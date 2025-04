As amigas Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa morreram na última quarta-feira (9) após serem atropeladas enquanto atravessavam a faixa de pedestres na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, em São Paulo. O motorista do carro que atingiu as duas jovens de 18 anos foi preso e o caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio com dolo eventual.