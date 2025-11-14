Dra. Rosângela revela com humor as verdades que a gente finge não ver | Paralelas

O novo episódio do Paralelas com Ju Bublitz recebe a personagem Dra. Rosângela, uma terapeuta “desmotivacional” criada pelo humorista Índio Behn que conquistou o público com seu humor ácido e repleto de ironia. Durante a conversa, Dra. Rosângela conta por que ela se tornou um espelho divertido da sociedade, fala sobre o papel do humor em tempos de hipersensibilidade, a linha tênue entre crítica e ofensa, e a importância de rir de si mesmo como forma de autoconhecimento. Acompanhe o Paralelas com Ju Bublitz toda sexta-feira, ao meio-dia, no YouTube de GZH.