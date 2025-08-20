Dormitório no local e ensino em tempo integral: RS terá campus de Ciência da Computação | Atualidade

Uma iniciativa filantrópica e sem fins lucrativos para formar profissionais do futuro, o Instituto de Tecnologia e Computação (ITEC) será construído com R$ 400 milhões em Gravataí, na Região Metropolitana. O aporte será ao longo de 10 anos. O projeto foi idealizado por Cristiano Franco, gaúcho, empreendedor, filantropo e fundador da Poatek, empresa vendida em 2021 para o fundo norte-americano Insignia Capital. Os outros fundadores e financiadores do ITEC são os empresários Marcelo Lacerda e Sérgio Pretto, fundadores do Terra, além da Fundação Behring e da Telles Foundation.