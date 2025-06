O Timeline desta segunda-feira (9) conversou com representantes de bares e casas de festas de Porto Alegre para falar da vida noturna da cidade. Entre os jovens, queixas sobre os horários de funcionamento dos estabelecimentos e falta de opções de lazer estão entre as principais reclamações dos últimos anos. Do outro lado, estão os moradores, que reclamam de perturbação do sossego e defendem que regras rígidas continuem sendo aplicadas nos bairros boêmios.