Dólar abaixo de R$5: efeito Trump derruba moeda norte-americana

O dólar caiu abaixo de R$5 pela primeira vez em dois anos, impulsionado por um movimento global de saída de recursos dos Estados Unidos. Segundo análise no Gaúcha Atualidade, ações do ex-presidente Donald Trump e o aumento das tensões internacionais têm levado investidores a buscar mercados emergentes, como o Brasil. O resultado é a valorização da Bolsa e a queda do dólar — mas especialistas alertam: esse movimento pode não ser duradouro e depende do cenário externo.