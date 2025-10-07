Dois anos de guerra em Gaza e ligação entre Lula e Trump | Andei Pensando | 07/10/2025

O episódio de hoje marca os dois anos da guerra em Gaza, lembrando o ataque do Hamas contra Israel em 2023. Gabriel Wainer analisa o avanço das negociações de paz costuradas pelos Estados Unidos, com apoio do Brasil, e critica a militância que parece temer o fim da guerra. O programa também repercute a ligação histórica entre Lula e Donald Trump, a primeira desde que o presidente brasileiro voltou ao poder. A conversa, costurada pelo Itamaraty e pelo Departamento de Estado, reabre os canais diplomáticos entre os dois países e simboliza um raro gesto de pragmatismo num mundo polarizado. E ainda comenta o caos no remake de “Vale Tudo” e a nova morte de Odete Roitman. No quadro Descompliquês, Gabriel explica o que é antissemitismo institucional e como ele se manifesta em governos, universidades e na cultura contemporânea.