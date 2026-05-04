DOIS ANOS DA ENCHENTE: como estão as regiões mais afetadas pela cheia em Porto Alegre

Em 3 de maio de 2024, Porto Alegre afundou diante do avanço lento e imparável do Guaíba. Dois anos depois de enfrentar sua pior enchente, que elevou o Guaíba ao nível inédito de 5m37cm nas imediações do Cais Mauá, grande parte da população de algumas das áreas mais atingidas ainda trabalha para recuperar em definitivo suas casas e os pequenos negócios tomados pela água lamacenta, repor perdas ou pagar dívidas. O repórter Marcelo Gonzatto acompanhou histórias de recuperação de moradores de quatro bairros da capital.