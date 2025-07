“Doença muito difícil”: amigos dizem que já se preparavam para a morte de Preta Gil

O Timeline desta segunda-feira (21) repercutiu a morte da cantora Preta Gil, em decorrência de um câncer no intestino grosso. A cantora faleceu no último domingo (20) aos 50 anos. Ela estava em Nova York e seguia a Washington para realizar um tratamento experimental contra a doença. ▶️ Durante o programa, Kelly Matos e Paulo Germano conversaram com os jornalistas Paola Deodoro e Pedro Sirotsky – que são amigos da família Gil e prestaram homenagens a Preta. Assista ao trecho!