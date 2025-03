DOENÇA MISTERIOSA no CONGO: risco de NOVA PANDEMIA? Surto preocupa autoridades | Conversas Cruzadas

Ao menos 53 pessoas morreram na República Democrática do Congo, na África, acometidas por uma doença não identificada até o momento. O primeiro surto foi na cidade de Boloko, onde três crianças morreram entre 10 e 13 de janeiro, 48 horas após comerem um morcego. Na sequência, um segundo surto começou a partir de 21 de janeiro e atingiu 419 pessoas, com mais mortes. Até meados de fevereiro, o número de mortes chegou a 53. De acordo com representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) que atuam na África, um dos principais sintomas apresentados pelas vítimas é a febre hemorrágica. Também foi descoberta por pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, uma nova cepa de coronavírus. O vírus foi encontrado em morcegos e tem capacidade de se espalhar por humanos. De acordo com estudo publicado na revista científica Cell, o HKU5-CoV-2 é "surpreendentemente" semelhante ao vírus que causou a pandemia de Covid-19. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (27), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo a biomédica, pesquisadora e embaixadora da WWF Brasil, Mellanie Fontes-Dutra, e o médico infectologista do Hospital Moinhos de Vento, Paulo Gewehr, para debater se mundo deve ficar em alerta após doença misteriosa no Congo e novo coronavírus.