Doces que encantam: nossa experiência na Mari Pütten

Sexta-feira, 22 de ago de 2025
O Destemperados foi até a Mari Pütten, confeitaria charmosa e acolhedora na Vila Caíbe, em Gravataí, para viver uma experiência que mistura sabor, delicadeza e afeto. Em um ambiente todo rosa, perfeito para encontros ou até para um coffee office, provamos desde croissants leves e bem executados até tortas que surpreendem pela textura e intensidade de sabor. Entre os destaques, o chocolate quente cremoso e a torta cookie com brigadeiro roubaram a cena, fazendo da visita uma daquelas experiências que aquecem o coração e deixam vontade de voltar.