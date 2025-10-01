DMAE contratou empresa "SEM LICENÇA”, afirma Gilvani, o Gringo

Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a CPI do Desmonte do Dmae ganhou novos capítulos após o depoimento do vereador Gilvani Dalloglio (Republicanos), conhecido como “Gilvani, o Gringo”. Um grupo de parlamentares afirma que as declarações do colega trazem indícios de irregularidades e até de possível recebimento de propina.

O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (1), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr, recebe ao vivo o vereador de Porto Alegre (MDB) e relator da CPI, Rafael Fleck, a vereadora de Porto Alegre (PT), Juliana de Souza, e o vereador de Porto Alegre (Republicanos), Gilvani O Gringo, para debater os indícios de irregularidades, suspeitas de propina e os embates políticos na Câmara em torno da CPI do Dmae.