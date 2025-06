Diretor-geral do Dmae explica situação das comportas de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre iniciou na tarde desta sexta-feira (20) o processo de fechamento de três das 14 comportas do sistema de proteção contra cheias. As passagens de números 11, 13 e 14, que ficam em trechos do dique da Avenida Castelo Branco, na Zona Norte, serão bloqueadas de forma preventiva. Os locais serão protegidos por sacos de areia e argila, as chamadas "bags". O diretor-geral do Dmae, Bruno Vanuzzi, falou ao Timeline desta segunda-feira (23) sobre a situação das comportas da Capital.