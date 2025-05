DIRETO DO VATICANO: quem é FAVORITO para ser o NOVO PAPA? Rodrigo Lopes comenta | Conversas Cruzadas

Cardeais de todo o mundo se reunirão a partir de 7 de maio sob os afrescos de Michelangelo na Capela Sistina para escolher o novo líder da Igreja Católica após a morte do papa Francisco. O conclave começará às 16h30 (11h30 no horário de Brasília) no dia 7, após uma oração na Capela Paulina do Vaticano. Dos 252 membros do Colégio de Cardeais, 135 estão aptos a votar — porque tem menos de 80 anos. Durante seu papado, Francisco nomeou 80% dos cardeais que agora vão eleger seu sucessor à frente da Igreja Católica. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (30), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe o correspondente do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, direto da Praça de São Pedro, para conversar sobre os bastidores da escolha do novo papa e as novidades do Vaticano. Assista ao programa completo: https://www.youtube.com/live/POF1JcCM...