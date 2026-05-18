Direto do Museu do Amanhã: tudo sobre a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Terça-feira, 19 de mai de 2026
A CBF preparou um grande evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para anunciar os convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Além da lista de Carlo Ancelotti, a cerimônia contará com shows de Ludmilla, João Gomes e Samuel Rosa, discursos e ações com patrocinadores. O evento começa às 17h desta segunda-feira (18) e reúne cerca de 700 jornalistas do Brasil e do exterior. Os repórteres Rodrigo Oliveira e Eduardo Gabardo acompanham a solenidade direto da capital carioca.