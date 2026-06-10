Direto de Barcelona: a IA que decide o que você vai comprar

Direto de Barcelona, no principal evento de inovação do varejo na Europa, o repórter Anderson Aires revela como a inteligência artificial está mudando completamente a forma de comprar. A tendência é clara: sair de uma IA reativa para uma IA ativa, capaz de entender o consumidor, sugerir produtos e até influenciar decisões de compra. Neste corte do Gaúcha Atualidade, você confere os principais insights do evento, o impacto dessas mudanças para o varejo e o que pode chegar em breve ao Brasil.