Direto da Feira de Hannover: o que está por trás da defesa de Lula aos biocombustíveis

Direto da Feira de Hannover, na Alemanha, o Gaúcha Atualidade mostra como os biocombustíveis brasileiros — especialmente os produzidos no Rio Grande do Sul — entraram no centro do debate internacional sobre transição energética. A repórter Giane Guerra conversa com Erasmo Batistella, presidente da Be8, e explica por que o presidente Lula tem defendido o etanol e o biodiesel frente às barreiras da União Europeia, em meio à alta do petróleo e às discussões sobre sustentabilidade, produção de alimentos e economia global.