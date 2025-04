O enviado especial do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, está na Basílica de São Pedro, em Roma, acompanhando o velório do papa Francisco na manhã desta quarta-feira. Fiéis poderão prestar as últimas homenagens ao Pontífice até a noite de sexta-feira, na Basílica de São Pedro. O sepultamento ocorre no sábado.