Em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (26) o prefeito Sebastião Melo criticou a negativa da Justiça, que terceira vez impediu a prefeitura de Porto Alegre fazer a remoção de casas do dique do bairro Sarandi, na Zona Norte. A ação de reintegração de posse com tutela de urgência foi ajuizada pela prefeitura na tarde de domingo (22). A intenção do município é concluir as obras de recuperação e melhoria da estrutura.