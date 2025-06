A infiltração registrada no Dique do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, na quarta-feira (25), revela como uma das principais estruturas destinadas a conter inundações na Capital ainda necessita de reparos significativos. a barreira começou a receber melhorias em agosto do ano passado — interrompidas no começo do ano após uma decisão judicial revertida somente nesta quinta (26). Como resultado, cerca de dois terços dos 3,5 quilômetros de extensão do dique ainda precisam receber melhorias como reforço na estrutura e elevação da altura. A liberação judicial permite que as obras avancem por até 300 metros, onde não houver casas com moradores.