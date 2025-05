DILMA exibe mapa-múndi INVERTIDO e com BRASIL no centro: o que representa? | Conversas Cruzadas

Durante a visita da comitiva brasileira à China, a ex-presidente da República Dilma Rousseff, atual líder do Novo Banco de Desenvolvimento dos Brics, e o presidente do IBGE, Márcio Pochmann, apresentaram o novo mapa-múndi com projeção invertida que coloca o Brasil no centro e posicionado mais ao topo da imagem. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (13), Pochmann destacou que o mapa "inspira líderes mundiais". O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (14), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o analista internacional e doutor em Filosofia, Cezar Roedel, e o professor de Economia da UFRGS, Rober Iturriet Ávila, para debater a visita de Lula à China e a guerra comercial com os Estados Unidos.