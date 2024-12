DILMA deveria voltar? Economista avalia governo Lula e relação com ministros | Conversas Cruzadas

Dez dias após se afastar para a realização de duas cirurgias na cabeça, o presidente Lula retorna a Brasília com a missão de amenizar o clima no mercado que nos últimos dias levou à disparada do dólar. O mandatário deve se reunir com a equipe ministerial para uma avaliação do ano, e também para discutir o avanço do pacote de corte de gastos no Congresso e a desconfiança de investidores sobre o equilíbrio fiscal. Até agora, as manifestações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, renovando o compromisso do governo com a revisão de despesas não foram suficientes para mudar o rumo do dólar. Nem mesmo a alta da Selic, combinada ao indicativo do Banco Central de novos ajustes no mesmo sentido, tiveram o efeito esperado pela equipe econômica. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (19), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe o jornalista, colunista da Zero Hora e apresentador do RivoNews, Gabriel Wainer, e o economista, doutor em Economia pela Unicamp e presidente da Paradoxo Consultoria Econômica, Carlos Paiva, para debater se o terceiro governo Lula teve mais acertos ou erros.