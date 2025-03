Após conquistar o título gaúcho, Roger Machado conta com uma série de dilemas. Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Thiago Maia devem ficar à disposição do treinador nos próximos dias, assim como as recentes contratações, Óscar Romero, Juninho e Diego Rosa. No entanto, um dilema está acima de todos: Enner Valencia ou Rafael Borré como titular do ataque?