Diesel vai ser subsidiado e indicação de Messias no STF sai da gaveta | Andei Pensando | 01/04/2026

O governo Lula entrou em modo de emergência para tentar segurar o aumento do diesel em meio à alta internacional do petróleo e ao impacto direto no custo de vida. União e estados costuram um acordo que empilha subsídios e transfere recursos públicos para evitar que o preço na bomba exploda em pleno ano eleitoral.

No episódio de hoje, também falamos da indicação de Jorge Messias ao STF, formalizada meses depois do anúncio político. O Supremo funciona há meses com apenas dez ministros, e a escolha de um nome tão ligado ao Planalto reacende o debate sobre independência, arranjos políticos e a naturalização da exceção institucional no país. Fechamos com a ampliação da licença-paternidade, uma notícia positiva que expõe o atraso brasileiro no tema. A nova lei cria uma transição até 20 dias e reconhece que paternidade não é favor, mas responsabilidade.