Dicas para substituir ultraprocessados na dieta

Produtos prontos com whey, barrinhas, biscoitos e salgadinhos prometem benefícios à saúde, como proteínas e fibras, e se apresentam como opções fáceis, práticas e “fitness”. Em meio à rotina agitada, muitas vezes, acabam por integrar a dieta cotidianamente. Esses alimentos, porém, são ultraprocessados – e a depender de suas características, podem ser mais ou menos saudáveis.