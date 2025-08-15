DICAS DE CHURRASCO: posso congelar novamente uma carne descongelada? | Conversas Cruzadas

Notícias recentes de apreensão de alimentos impróprios para o consumo vem chamando a atenção no Rio Grande do Sul. Todas as semanas operações são feitas pra recolher produtos vencidos, sem procedência, em locais de armazenamento insalubres, sem controle adequado de temperatura e, em alguns casos, até com presença de ratos. São operações do Ministério Público e da Vigilância de Alimentos, da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Essa semana, foram interditados dois restaurantes e uma padaria na capital gaúcha. Quais são os principais problemas nestes locais? Por que tem ocorrido com tanta frequência?