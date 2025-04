Dia Mundial do Autismo: o que é e como identificar os sinais nos filhos? | Conversas Cruzadas

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é celebrado hoje, 2 de abril, data estabelecida em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Com isso, o mês traz consigo um olhar voltado à conscientização sobre o tema. O TEA se manifesta de diferentes formas, e a falta de informação pode levar à perpetuação de estereótipos. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (2), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a coordenadora do comitê gestor do CERTA (Centro de Referência do Transtorno Autista), Josiara Souza, a nutricionista, mãe atípica, idealizadora e presidente do Instituto Colo de Mãe, Roberta Vargas, a advogada especialista em Direito de Saúde e dos Autistas, Taiani Trindade, e a mãe típica e atípica, psiquiatra da infância com especialização em Transtorno do Espectro Autista, Lisiane Motta, para debater o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e os desafios e avanços na inclusão.