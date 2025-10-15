Dia do Professor: Rosane de Oliveira se emociona em reencontro especial

Entre desafios, lutas, conquistas e muita história, a famosa "profissão que forma as outras" celebra seu dia nesse 15 de outubro, Dia dos Professores. São os educadores, muitas vezes, as primeiras figuras adultas que uma criança tem contato fora de casa. Em alguns casos, eles até assumem uma posição de familiar, acolhendo, incentivando e auxiliando muito mais do que na alfabetização, mas na formação como ser humano. Nesta data especial, o Gaúcha Atualidade conversou com a primeira professora da comunicadora Rosane de Oliveira. Em um reencontro emocionante, Rosane e a professora aposentada, Celmira Barbosa Maganini, relembraram histórias e os desafios da época.