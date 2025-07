Dia da Pizza: conheça quatro experiências para aproveitar e saborear em Porto Alegre

Hoje é Dia da Pizza. Mas quem disse que a comemoração precisa ser sempre igual? Tem quem curta colocar a mão na massa — literalmente — e montar a própria pizza com vista pro pôr do sol. Tem quem prefira o vai-e-vem do rodízio, sem medo de perder um sabor. Tem quem escolha uma receita sem glúten, com todo o cuidado e zero restrição. E tem quem acredite que uma pizza feita só com ingredientes vegetais, frescos e orgânicos vale cada mordida. A repórter Kizzy Abreu foi atrás dessas experiências em Porto Alegre.