O técnico Gustavo Quinteros passará por um julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) após a expulsão no jogo contra o Juventude, no último sábado (1º). O treinador do Grêmio atingiu com o braço o rosto do atacante Ênio, do Juventude, durante uma confusão generalizada na partida. Confira detalhes sobre como deve ser o julgamento no trecho do "Esportes ao Meio-Dia" desta segunda-feira (3).