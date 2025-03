DESFILE das ESCOLAS de SAMBA deveria mudar de data? CARNAVAL de POA em debate | Conversas Cruzadas

O Carnaval 2025 no Complexo Cultural do Porto Seco será nos dias 14 e 15 de março, com os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre e da Região Metropolitana. No dia 14, pelo Grupo Ouro, Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI passam pelo sambódromo. Já no dia 15 é a vez de Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz D. Leopoldina se apresentarem. Mas faltando menos de 15 dias, como está a estrutura do Porto Seco de Porto Alegre? O local está pronto para receber os desfiles? O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (28), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo o assessor da Secretaria da Cultura de Porto Alegre, Clovis André, o colunista de samba e Carnaval do Diário Gaúcho, Alexandre Rodrigues, o presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre (UESPA), Cleber Tavares, e a presidente da União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (UECGAPA), Kelly Ramos, para debater o que esperar dos desfiles das escolas de samba de Porto Alegre no Carnaval 2025.