DESEMPREGO: entenda como é feita a pesquisa que avalia a situação de trabalho no país

A taxa de desemprego caiu para 5,2% no trimestre encerrado em novembro e alcançou o menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada nesta terça-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o coordenador da PNAD Contínua do IBGE no RS, Walter de Sousa Rodrigues, explicou como são avaliados os dados divulgados pela instituição.