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Desativação do Arsenal de Guerra General Câmara impõe busca por nova vocação econômica no município do Vale do Rio Pardo

Depois da desativação de Arsenal de Guerra que fabricou até bombas, município de General Câmara (RS) busca nova vocação econômica e teme virar “cidade fantasma”
Pequeno município do Vale do Rio Pardo herdou 242 imóveis que pertenceram à unidade do Exército por quase 90 anos e que, atualmente, estão parcialmente ociosos.
Antigos funcionários militares e civis do arsenal contam como era o conserta de armamento bélico na unidade do RS e lamentam desativação e atual cenário de degradação dos imóveis onde ficava a unidade fabril.

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