O desassoreamento é, de fato, uma solução para as enchentes no Rio Grande do Sul? No Atualidade, o professor Rodrigo Paiva (IPH/UFRGS), o secretário Marcelo Caumo (Desenvolvimento Urbano) e a secretária Marjorie Kauffmann (Meio Ambiente e Infraestrutura) trouxeram os principais pontos de vista sobre o tema. Assista ao debate completo e entenda os caminhos discutidos para enfrentar os alagamentos no Estado.