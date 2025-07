DESABAFO: ex-morador em situação de rua narra dificuldades vividas em POA | Conversas Cruzadas

Sob uma nova onda de frio intenso, o Rio Grande do Sul bateu o recorde de temperatura mínima de 2025 nesta terça-feira (1º). Enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o menor índice foi -5,3ºC em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, dados presentes no site do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos do Rio Grande do Sul (Simagro-RS) indicam que o termômetro marcou -7,3ºC em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Essa onda de frio que derrubou os termômetros segue até sexta-feira (4). Mas de acordo com meteorologistas, o mês deve ser marcado por dois momentos distintos. Uma fase mais fria, com temperatura um pouco abaixo da média, e com chuva mais presente do centro ao sul do Rio Grande do Sul. Esse intervalo deve ser seguido por um segundo momento, em que os índices nos termômetros se elevam e o tempo fica mais seco. E com a previsão de frio intenso para os próximos dias, a prefeitura de Porto Alegre afirmou estar preparada para receber pessoas em situação de rua. Ao todo, 520 vagas são disponibilizadas em dois abrigos emergenciais e dois albergues da rede municipal. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (1), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo a biomédica, pesquisadora e embaixadora da WWF Brasil, Dra. Mellanie Fontes-Dutra, o secretário de Assistência Social de Porto Alegre, ⁠Matheus Xavier, o coordenador da ONG Centro Social da Rua, ⁠Leonardo Tortorelli, e a presidente da Associação de Cidadania e Combate à Fome Prato Feito das Ruas, integrante da Pastoral do Povo de Rua, do Comitê Municipal da Pop Rua e do Ciamp Estadual da Pop Rua, Rose Carvalho, para debater como enfrentar a onda de frio no Rio Grande do Sul.