Derrite muda projeto antifacção e desaprovação do governo Lula cresce | Andei Pensando | 12/11/2025

No episódio de hoje, Gabriel Wainer analisa a terceira versão do projeto antifacção apresentado por Guilherme Derrite, que recua em pontos polêmicos e reintegra atribuições da Polícia Federal. A proposta abandona a equiparação entre facções e terrorismo, endurece penas e cria um marco legal autônomo para o crime organizado. A mudança, segundo Wainer, não foi conciliatória, mas sim um recuo forçado pelas instituições. O programa também aborda o impacto das falas de Lula sobre segurança pública, especialmente após a operação no Rio de Janeiro. A pesquisa Quaest mostra queda na aprovação do presidente, com destaque para o eleitor independente, que voltou a desaprovar o governo. A frase de Lula sobre traficantes como “vítimas dos usuários” gerou forte rejeição e reabriu um flanco político delicado. E no noticiário de São Paulo, o caso surreal da bomba falsa no Rodoanel, que travou a cidade por cinco horas e mobilizou helicópteros, equipes do GATE e milhares de motoristas.