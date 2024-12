Seis pessoas da mesma família foram hospitalizadas após comer um bolo na tarde de segunda-feira (23) em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Duas delas morreram, de acordo com a Polícia Civil. Em entrevista ao programa Gaúcha+, o delegado comenta que a investigação levanta a hipótese de envenenamento ou intoxicação alimentar. Três pessoas ainda estão internadas e uma foi liberada.