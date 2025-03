O corpo de um homem foi encontrado carbonizado e esquartejado dentro de um freezer em Quintão, no município de Palmares do Sul, no Litoral Norte. Os restos mortais foram localizados no final da manhã desta terça-feira (4), na residência da vítima, identificada como Milton Prestes da Silva, 55 anos. Em entrevista ao Timeline, o delegado Antônio Carlos Ractz Júnior detalhou o caso.