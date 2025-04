Uma professora de 34 anos foi atacada por alunos na tarde de quarta-feira (1) em uma escola municipal de Caxias do Sul. Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram encaminhados para a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) e devem ficar no local por três meses, até a finalização do inquérito. Caso ocorra uma condenação, os suspeitos responderão pelo ato infracional de tentativa de homicídio.