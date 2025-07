Delegada detalha caso de menina que morreu ao cair no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul

A criança de 11 anos que caiu no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra, não sobreviveu. A equipe do Corpo de Bombeiros acessou o local onde a menina estava, a cerca de 70 metros da borda, por volta de 23h da quinta-feira (10), cerca de 10 horas após o acidente. A queda aconteceu às 13h. A menina era moradora de Curitiba, no Paraná, e estava acompanhada dos pais. A delegada responsável pelo caso, Fernanda Aranha, falou sobre o acidente no Gaúcha Atualidade desta sexta-feira (11).