Deise Nunes descobriu que ser a primeira Miss Brasil negra é mais do que um título | Paralelas

O novo episódio do Paralelas com Ju Bublitz recebe Deise Nunes, a primeira Miss Brasil negra, coroada em 1986. Nascida em Porto Alegre, Deise relembra a trajetória que começou com o sonho de sua mãe, enfrentou o racismo e se transformou em um marco na história da beleza e da representatividade no país. Durante a conversa, ela fala sobre as barreiras que precisou superar para conquistar o título, as reações após a vitória e os bastidores dos concursos Miss Brasil e Miss Universo. Também comenta sobre o papel da mãe em sua formação e o impacto de ter sido um símbolo de representatividade em um período de forte preconceito. O episódio foi gravado no Café Iberê, na Fundação Iberê Camargo, e celebra os 40 anos da conquista de Deise, relembrando a força e o legado de uma mulher que abriu caminhos para tantas outras.