DEISE MOURA DOS ANJOS: como era a rotina na prisão de suspeita do caso do bolo envenenado | Gaúcha+

A Polícia Penal informou, no final da manhã desta quinta-feira (13), como era a rotina de Deise Moura dos Anjos, 42 anos, encontrada morta na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. A mulher estava presa preventivamente desde 5 de janeiro por suspeita de ter envenenado farinha com arsênio. Três pessoas morreram ao consumir um bolo feito com o ingrediente. No Gaúcha+ desta quinta-feira (13), o repórter Carlos Rollsing traz detalhes do dia a dia de Deise na penitenciária de Guaíba. Acompanhe o Gaúcha+ na Rádio Gaúcha de segunda a sexta, das 15h às 16h30, e no Youtube de GZH.