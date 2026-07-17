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DEFESA CIVIL emite novo alerta e atualizações dos estragos em Uruguaiana | Gaúcha+

A Defesa Civil publicou uma atualização na previsão das tempestades na região oeste do estado, e a repórter Mariah Coi mostra os estragos causados pelo vento forte em Uruguaiana.  

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