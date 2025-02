DEEPSEEK: o que é? Melhor ou pior que o ChatGPT? Veja as diferenças das IAs | Conversas Cruzadas

Um fato marcante sacudiu o mercado global de tecnologia. A DeepSeek, ferramenta chinesa de inteligência artificial (IA), ultrapassou o ChatGPT e se tornou o aplicativo mais baixado na App Store — loja de programas para iPhone — dos Estados Unidos e da China. Especialistas acreditam que este movimento abre um novo capítulo na atual corrida tecnológica entre as duas nações mais poderosas do planeta e pode representar uma ameaça à hegemonia das empresas norte-americanas no setor. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (3), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, recebe ao vivo o a gerente de conteúdo e colunista de GZH, Isabel Marchezan, o professor e pesquisador de comunicação digital da PUCRS, ⁠André Pase, e o professor de Ciência da Computação e pesquisador de inteligência artificial da PUCRS, ⁠Otávio Parraga, para debater as diferenças entre as ferramentas e o que muda no mundo da IA.