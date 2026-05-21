DECRETO DE LULA sobre REGULAMENTAÇÃO das REDES pode impactar ELEIÇÕES? ENTENDA | Conversas Cruzadas

O governo federal anunciou novas medidas que podem mudar a atuação das plataformas digitais no Brasil. Nesta quarta-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou dois decretos que estabelecem novas regras para as chamadas big techs e ampliam ações de combate à violência no ambiente virtual. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (21), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, recebe ao vivo o professor e coordenador jurídico na Rede La Salle, Miguel Costa, e o advogado e professor da Faculdade de Direito da UFRGS Rafael Dresch para debater sobre as novas regras e a regulação das redes sociais no Brasil.