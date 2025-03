O atacante Raphinha esquentou o clima antes de Argentina x Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao ex-atacante Romário, o gaúcho prometeu marcar um gol no confronto e "porrada" diante do rival. Confira o debate do “Sala de Redação” sobre a fala do atual camisa 11 da seleção.