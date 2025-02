O jogo de ida da semifinal do Gauchão entre Grêmio e Juventude rendeu polêmicas envolvendo o árbitro em campo e o uso do VAR. Um pênalti não marcado em cima de Monsalve e a falta de Camilo, na origem do gol anulado de Edenilson, são os dois lances que têm gerado maior discussão. Confira o debate do "Sala de Redação" desta segunda-feira (24) sobre o tema.