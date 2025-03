O técnico Gustavo Quinteros foi expulso após atingir o rosto do atacante Ênio, do Juventude, com o braço. A cena ocorreu após o gol de Gustavo Martins para o Tricolor, aos 51 minutos do segundo tempo. O treinador gremista entrou em campo em meio a uma confusão generalizada sobre a revisão do lance pelo VAR. Confira o debate do “Bate-Bola” deste domingo (2) sobre o caso.